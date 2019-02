Por ausência de promotor, sessão do tribunal do júri é cancelada em Santarém

O juiz Gabriel Veloso de Araújo irá comunicar o fato às corregedorias do MP e do TJPA, a fim de evitar que a situação se repita nos próximos júris marcados.

um fato inusitado aconteceu na manhã desta terça-feira (8) no Fórum de Justiça de Santarém, oeste do Pará. A sessão do Tribunal do Júri que deveria acontecer hoje, foi cancelada devido à ausência de um promotor para atuar no caso.

O juiz Gabriel Veloso de Araújo foi informado, somente nesta terça, que não haveria promotor para atuar na sessão, por problemas internos do MP em relação à definição de quem seria escalado.

Santarém tem duas promotorias que atuam junto a 3ª Vara Criminal e, atualmente, os dois promotores também respondem por outras promotorias. Um deles está atuando na Operação Perfuga e o outro acumula uma promotoria em Faro.

Segundo informações que chegaram ao conhecimento do juiz, teria havido acordo com um terceiro promotor para substituir os colegas, mas por algum motivo, não foi cumprido e a sessão do júri foi prejudicada.

O juiz Gabriel Veloso de Araújo irá comunicar o fato às corregedorias do MP e do TJPA, no sentido de evitar que a situação se repita nos próximos júris marcados.

Julgamento cancelado

Para esta terça estava programado o julgamento de Cleferson dos Santos Oliveira, acusado de matar a facadas Cleidson dos Santos. O crime ocorreu no dia 5 de maio de 2012, por volta das 21h, na rua Chico Mendes, bairro da Nova República. A vítima ainda chegou a ser levada para atendimento no Pronto Socorro Municipal, mas em decorrência da gravidade dos ferimentos veio a falecer.

Segundo informações do Tribunal do Júri, o julgamento de Cleferson dos Santos Oliveira será remarcado.

Fonte:G1 Santarém, PA

