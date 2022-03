Por reajuste salarial e melhoria na qualidade de ensino, professores protestam em frente à Câmara de Itaituba

(Foto: Jordan Norato/Portal Giro) – Manifestação ocorreu nesta terça (22); O coordenador do Sintepp informa que a manifestação se deve ao fato da gestão municipal não querer negociar com o sindicato.

Na manhã desta terça-feira (22), educadores e o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores de Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP) estiveram em frente à Câmara Municipal de Itaituba para protestar. Conforme informado, a manifestação ocorre pelo fato do Governo Municipal ainda não ter discutido com a categoria sobre os reajustes salariais do ano de 2022 e outras questões, como a realização do concurso público e as melhorias na qualidade de ensino do município de Itaituba. (As informações são do Portal Giro).

Segundo José Augusto Galvão, coordenador do SINTEPP, o ato é “um repúdio com relação ao Governo Municipal, ao Secretário Municipal de Educação e o próprio Prefeito, de não sentar com a categoria pra discutir os reajustes salarial do ano de 2022, e também a questão do piso nacional brasileiro do magistério que já foi aprovado em lei este ano pelo governo federal. Então se não há uma negociação nós ficamos sem resposta”.

De acordo com José Augusto, os trabalhadores das unidades de ensino estão ansiosos pelos reajustes, porque o poder de compra da classe foi perdido devido a inflação de mais de 11%. E os trabalhadores querem uma resposta, pois sabem que o município tem condições financeiras para atender as reivindicações.

Foto: Jordan Norato/Portal Giro

“A nossa estimativa pra esse ano é que são mais de 170 milhões de reais por parte do Fundeb, que foi aprovado na Câmara Municipal, uma estimativa de 400 milhões, nós temos uma média de 1/4, ou seja, 100 milhões, então essa pasta vai trabalhar no ano de 2022 mais de 250 milhões de reais, onde nós temos uma receita, que é o pagamento, que não chega a 110 milhões de reais”.

Uma decisão já foi tomada por parte do Poder judiciário para que os valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) fossem repassados para os educadores. E segundo o coordenador do SINTEPP, a gestão municipal se recusa a negociar com o sindicato

Foto: Jordan Norato/Portal Giro

O sindicato espera que o governo negocie, apresentando uma proposta, para que a categoria possa decidir em assembleia se aprova ou não a proposta. José afirma que não aceitará que o governo faça uma votação às escuras com os vereadores, e que as coisas sejam feitas por “debaixo dos panos”.

“Continuamos com o propósito de fazer com que essa lei seja cumprida, agora nós estaremos encaminhando o documento ao Ministério Público do Estado, se o Ministério Público do Estado não responder, nós estaremos buscando uma audiência no Ministério Público Federal, para que o município possa responder por essa irresponsabilidade com os trabalhadores do município de Itaituba”, informa José Augusto Galvão.

Jornal Folha do Progresso em 22/00/2022/17:49:55

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...