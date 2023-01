Possível ataque cibernético é identificado no sistema do Tribunal de Justiça do Pará

Tribunal de Justiça do Pará, em Belém — Foto: TJPA

TJPA comunicou que serviços vão ficar suspensos até o próximo domingo (15).

Um possível ataque cibernético no sistema do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) foi identificado pela rede de tecnologia da informação do local, em Belém, nesta quarta-feira (11).

O TJPA anunciou o ocorrido pelas redes sociais e alegou que, ao descobrirem o suposto ataque, a Secretaria de Informática iniciou os procedimentos cabíveis. Não houve perda alguma de dados, já que os principais sistemas não foram acessados, segundo o tribunal.

O comunicado pontuou que, por precaução, os serviços on-line ficarão indisponíveis até o próximo domingo (15), “para indispensáveis procedimentos de segurança”.

Durante o período mencionado, as medidas urgentes serão atendidas em regime de plantão. Para isso, as petições deverão ser apresentadas de forma manual, como informou o TJPA.

A Presidência do TIPA também comunicou que o registro do fato foi levado ao Conselho Nacional de Justiça.

A área de tecnologia da informação recomendou aos usuários magistrados, servidores, estagiários e terceirizados, que façam a troca de suas senhas e que não utilizem computadores, ainda que os pessoais, até que seja garantida a segurança do procedimento. (Com informações do g1 Pará — Belém).

