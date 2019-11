Poste de energia ameaça cair no bairro Jardim Planalto em Novo Progresso

Um poste de energia tem gerado preocupação por quem passa pela Rua Macahdo de Assis saindo da avenida Jamanxim no bairro Jardim Planalto em Novo Progresso.(Foto:Jornal Folha do Progresso)

O Jornal Folha do Progresso tenta contato com a Celpa , mas não houve resposta até a última atualização desta reportagem.

O relato da situação foi enviado por morador ,via WhatsApp (93) 984046835 para redação do Jornal Folha do Progresso. Para ele, os moradores que passam diariamente pelo local correm sérios riscos. Ele cobra urgência na resolução do problema.

“O poste está prestes a cair e isso pode causar um acidente. Certa vez passei pelo local e vi essa situação, resolvi então fazer fotos e reclamar. Peço que aos órgãos responsáveis tomem as providências cabíveis antes que aconteça algo pior”, disse.

