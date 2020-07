Poste de energia elétrica ameaça cair em avenida de novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um poste de energia elétrica localizado na Avenida João Atilis, no bairro jardim Planalto, no município de Novo Progresso, está com a base danificada e ameaça cair, gerando preocupação aos moradores da região. Avenida importante centro comercial ,grandes lojas e duas agencias Bancarias, o transito foi interditado por populares.

