Mulher suspeita de estrangular filho passa por exames psiquiátricos em Parauapebas

Se o Ministério Público, o Poder Judiciário ou a Defensoria Pública entenderem que a mãe não estava ciente de seus atos no momento do crime pode cumprir pena em tratamento psiquiátrico.

“Ela criou uma história imaginária, onde as crianças corriam perigo dentro de casa pelo pai. E quando eu digo que é imaginária, isso foi o próprio psiquiatra que relatou, que ela está num surto, com delírios”, explicou a delegada Ana Carolina Carneiro.

A Polícia Civil investiga a morte de um bebê de dois meses, em Parauapebas, sudeste do Pará. O corpo da criança foi encontrado em uma construção no último fim de semana. A mãe é a principal suspeita e foi presa.

