Prefeita chega de tirolesa em aniversário de cidade no Pará

(Foto:redes sociais) – A prefeita de Marituba, na região metropolitana de Belém (PA), Patrícia Alencar (Republicanos), chegou de tirolesa na festa de aniversário de 29 anos de emancipação da cidade. Nas redes sociais, o vídeo dividiu opiniões.

O que aconteceu

Patrícia Alencar, 36 anos, desceu de tirolesa no palco do show em homenagem ao aniversário de emancipação do município. Isso aconteceu na noite da sexta-feira, 21, na praça matriz da cidade.

Relacionadas

Ela percorreu 300 metros de comprimento a uma altura de 12 metros. No palco, ela disparou canhões de fumaça e dançou com a banda.

Ao UOL, ela contou que a ideia foi do DJ Juninho. Ele é do Super Pop, que tocou no evento. Ele a convidou a descer de tirolesa horas antes do evento.

“Não foi nada programado. Minha equipe me informou que, como ele iria descer de tirolesa, cogitou a possibilidade de eu descer também e eu aceitei”, disse a prefeita.

É claro que a prefeita do povo não ia deixar passar a oportunidade de descer no águia de fogo.

No meu coração só tem gratidão. Agradeço a Deus por me permitir proporcionar aos meus munícipes a maior festa de aniversário que Marituba já teve.

É claro que a prefeita do povo não ia deixar passar a oportunidade de descer no águia de fogo.🦅 🫶 No meu coração só tem gratidão. Agradeço a Deus por me permitir proporcionar aos meus munícipes a maior festa de aniversário que Marituba já teve. Obrigada a todos!!✨ pic.twitter.com/ZDMhTeftnU — Patrícia Prefeita (@PrefPatricia) April 22, 2023

Repercussão nas redes

O vídeo postado por ela viralizou e dividiu opiniões de eleitores. “Prefeita de Marituba arrumou a solução pra atravessar o Uriboca quando transbordar: com uma corda por cima da BR-316”, disse um usuário. “E a prefeita de Marituba voando em direção ao águia kkkkkkkkkk a maioral mesmo”, escreveu outro.

Gestora respondeu às críticas. Ao UOL, Patrícia Alencar disse que é normal receber críticas e nega que tenha usado recurso de outra pasta para realizar o evento.

“O recurso da obra foi destinado à obra, assim como o da infraestrutura e o da cultura. O que não posso é pegar o (recurso) da cultura e gastar em obra. Tem recurso para tudo, mas infelizmente estamos propícios a passar por críticas e elogios, nem Jesus agradou a todos, imagine nós seres normais”, declarou.

Gestora é conhecida por sua presença nas redes sociais. Patrícia compartilha seu dia a dia como prefeita nas redes e já protagonizou várias cenas que viralizaram, como a sua participação no carnaval da cidade. Ela conta que segue a mesma postura de antes da eleição e que ganhou muito seguidores depois do vídeo da tirolesa.

“Faço porque gosto. Sempre fui muito ativa nas redes sociais e decidi continuar com a mesma postura depois que ganhei a eleição, até porque se mudasse, meus seguidores iriam dizer que estou fazendo personagem”.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/04/2023/15:32:22Com informações de Luciana Cavalcante Colaboração para o UOL.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...