VÍDEO: pacotes de droga escondidos na lataria de carro são encontrados pela PF no Pará.

Droga estava em pacotes. — Foto: Ascom PFPA

Veículo veio de Manaus em uma balsa e parou em um porto particular no bairro da Pratinha, de acordo com a corporação, que suspeita ser cocaína a substância ilícita.

Quase 10 kg de droga em pacotes foram encontrados pela Polícia Federal (PF) na lataria de um carro em Belém. A corporação confirmou a ação nesta terça-feira (25) e suspeita que a substância seja cocaína. Ninguém foi preso.

De acordo com os agentes, o veículo veio de Manaus e chegou de balsa na capital paraense na segunda (24), onde parou em um porto particular no bairro da Pratinha.

A apreensão foi resultado de uma fiscalização de rotina feita pelo Grupo Especial de Polícia Marítima da PF (Gepom).

As apurações apontaram que o veículo, de dois passageiros e caçamba na traseira, seria colocado em um caminhão-cegonha e não tinha condutor, por isso ninguém foi preso na ocasião — uma possível ligação da empresa do caminhão-cegonha com o crime também não foi comprovada.

“Levado à Superintendência da Polícia Federal, [o carro] precisou ter partes desmontadas para que os nove pacotes de cocaína fossem encontrados. Alguns deles estavam por dentro da lataria do lado. Por isso tinham um fio, para que fossem puxados na hora de retirar”, detalhou a corporação.

Segundo a PF, após serem pesados, os 9,845 kg foram encaminhados à perícia, para confirmação de que a apreensão é, de fato, cocaína.

Além disso, um inquérito foi aberto para apurar os responsáveis pelo tráfego interestadual de drogas.

A apreensão foi semelhante à feita na última quinta-feira (20), quando a PF prendeu uma pessoa que transportava cerca de 50 kg de skunk, conhecida como “supermaconha”, em Marituba, Região Metropolitana de Belém.

Na ocasião, a droga também estava em compartimentos secretos de um pequeno veículo de carga.

