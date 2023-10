Prefeito dá dica para ter dinheiro em caixa: ‘Basta não roubar’

“Se não roubar, fica muito fácil administrar uma prefeitura, podendo até sobrar recursos”, disse Humberto Souto (Foto:Reprodução / Vídeo / Via Twitter @diariodosertao).

Ministro aposentado do TCU, prefeito Humberto Souto, de Montes Claros, Minas Gerais, falou sobre a condição de “ilha financeira” vivida pela prefeitura que administra

O prefeito Humberto Souto (Cidadania), de Monte Claros, Minas Gerais, apresentou uma “receita” para garantir folga nas finanças municipais. “É uma coisa muito fácil administrar. Basta você não roubar. Basta não roubar o dinheiro do povo. É uma coisa fantástica isso”, afirmou o prefeito,durante um evento público de assinatura de ordem de serviço de uma obra, na última sexta-feira (27).

Ao contrário de grande parte dos municípios, Montes Claros, cidade com 414,24 mil habitantes, tem folga nas finanças, com “R$ 200 milhões em caixa”, segundo informações do próprio prefeito. Eleito para o segundo mandato em 2020 com 85,24% dos votos, Souto é ministro aposentado do Tribunal de Contas da União (TCU), tem 89 anos, foi oito vezes deputado federal antes de ser prefeito e afirma que as pesquisas indicam que sua gestão “está com mais de 90% de aprovação”.

Edmilson Rodrigues usou a rede social Instagram e marcou nos comentários os três senadores paraenses Jader Barbalho, Zequinha Marinho e Beto Faro

Frente Nacional de Prefeitos propõe emendas à Reforma Tributária para evitar prejuízos aos município

“Se não roubar, fica muito fácil administrar uma prefeitura, podendo até sobrar recursos”, disse o gestor, durante o evento.

Ele destaca também a importância da ajuda do governo estadual. “Mas é muito mais importante você não roubar o dinheiro do povo, você respeitar o dinheiro do povo. (Com isso), o dinheiro dá (para fazer obras e serviços necessários) e sobra (recurso)”, completou.

Fonte: O Liberal e / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/10/2023/15:28:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...