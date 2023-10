Três idosas que estavam a caminho da igreja morrem atropeladas por motorista embriagado

Acidente aconteceu na Zona Norte da capital paulista. (Foto:Reprodução/TV Globo).

O motorista de 19 anos foi autuado por homicídio e embriaguez ao volante

Três idosas morreram após serem atropeladas por um motorista embriagado na Avenida General Ataliba Leonel, no bairro Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, neste domingo (29). As vítimas, de 76, 80 e 82 anos, estavam indo para a igreja Nossa Senhora dos Prazeres quando foram atingidas.

O motorista, Felipe Zacarias Rodrigues, de 19 anos, perdeu o controle da direção e invadiu a calçada. Segundo o boletim de ocorrência, ele só parou o veículo ao ficar prensado entre uma árvore e um muro.

Leonilda Aparecida dos Santos foi socorrida e levada ao hospital do Mandaqui, mas não resistiu aos ferimentos. Alzira Rodrigues Alves Teixeira e Alcina Affonso de Franco foram levadas ao hospital Sancta Maggiore, mas também morreram.

Segundo a polícia, o motorista, que estava embriagado, foi autuado por homicídio, embriaguez ao volante e tentativa de homicídio. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: O Liberal e / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/10/2023/16:58:41

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

