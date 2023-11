São Paulo marca nos acréscimos e impede Bragantino de ultrapassar o Botafogo no Brasileiro

O São Paulo bateu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, em jogo disputado na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Erison, de pênalti, nos acréscimos.

Com o resultado, o Tricolor vai a 45 pontos conquistados e se afasta do pelotão que briga contra o rebaixamento. A distância para o Z4, agora, é de oito pontos.

Já o Massa Bruta perde a chance de ultrapassar o Botafogo e assumir parcialmente a liderança do Brasileirão. O time de Pedro Caixinha ocupa o terceiro lugar, com 58 pontos conquistados.

O São Paulo se despede da Vila, mas não por muito tempo. Na próxima rodada, a equipe de Dorival Júnior joga contra o Santos no mesmo estádio, desta vez como visitante. O clássico San-São está marcado para as 18h30 (de Brasília) do próximo domingo.

Do outro lado, o Bragantino tem pela frente um confronto direto pelo título do Brasileirão, diante do líder Botafogo. Os times também se enfrentam no domingo, a partir das 16h, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O jogo – O goleiro do São Paulo precisou trabalhar com menos de um minuto no relógio. Mosquera fez uma boa jogada pelo lado esquerdo, cortou para o meio, mas foi desarmado. Na sobra, Helinho chutou de primeira, quase da pequena área, e exigiu a primeira defesa de Rafael.

Aos poucos, o Tricolor começou a tomar conta do jogo e criou uma boa oportunidade para marcar aos oito minutos, quando Beraldo encontrou Juan, que rolou para Luciano finalizar de perna esquerda, mas Cleiton agarrou. Aos 12, Luciano arriscou de fora da área, mas novamente parou no arqueiro adversário.

O São Paulo tentava acelerar a partida, que ficou travada em virtude da boa marcação do Bragantino. A equipe conseguiu voltar a levar perigo só aos 37 minutos, quando Wellington Rato arriscou de longe, nas mãos de Cleiton.

O tim de Dorival Júnior por muito pouco não abriu o placar aos 43 minutos. Após uma cobrança de escanteio, Arboleda cabeceou fraco e viu a bola ficar entre Cleiton e Juninho Capixaba. Os jogadores vacilaram, e Michel Araújo se jogou na bola, dividindo com Cleiton, mas mandou para fora.

O Bragantino voltou do intervalo a todo vapor. Logo com um minuto, Thiago Borbas tocou para Jadsom, que vinha de trás e chegou chutando, mas mandou pela linha de fundo. Aos quatro, foi a vez de Helinho receber com liberdade na direita, ajeitar para a canhota e bater firme, mas Rafael fez a defesa de forma segura.

Aos nove minutos, Helinho passou pela marcação e colocou na área, mas Welligton Rato afastou o perigo. No rebote, Sasha tentou pegar de voleio, mas a conclusão parou na defesa são-paulina, que conseguiu tirar a bola pela linha de fundo. Pressão do Massa Bruta!

Em uma etapa final de poucas emoções, o São Paulo arranjou um pênalti nos últimos minutos, após Caio Paulista invadir a área e ser derrubado por Talisson. Na cobrança, Erison converteu: 1 a 0.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria) / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/11/2023/07:44:04

