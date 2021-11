Prefeito é preso no interior do Amazonas com ouro ilegal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o G1, o prefeito tentava embarcar no Aeroporto de Tefé com destino a Manaus transportando o material, avaliado em cerca de R$ 80 mil, na atual cotação.

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (22), o prefeito de Jutaí (AM), Pedro Macário Barbosa, o Pedrinho (PDT), com 257 gramas de ouro ilegal. (Foto:Divulgação)

You May Also Like