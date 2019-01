Prefeitura continua obras de pavimentação em ruas de Novo Progresso

Diversas ruas de Novo Progresso já receberam ou estão recebendo obras de pavimentação definitiva. Esse pacote de serviços faz parte de uma grande ação da Prefeitura de Novo Progresso, por meio do Planejamento que a prefeitura pleiteou recursos junto ao Governo do estado e federal – com os convênios realizados as obras estão em andamento.(Fotos:Jornal Folha do Progresso)

Segundo o prefeito Ubiraci Soares (Macarrão ), a ação vêm ao encontro do anseio da comunidade e representa o comprometimento do Poder Público em levar melhorias aos bairros do Município. “Recentemente a prefeitura realizou pavimentação [com recursos próprios] em ruas do Bairro Santa Luzia, entregando ruas pavimentadas e outras obras para a comunidade. Em Novo Progresso, mesmo com a crise que afeta todo nosso país, temos conseguido fazer com que a cidade mantenha o ritmo de obras e mantenha os empregos na cidade. Quando as coisas melhorarem, ai que vamos fazer mesmo. Se estamos fazendo na crise, imagine quando ela acabar? A cidade é que vai ganhar”, enfatiza. “E a de se destacar que os trabalhadores são contratados em Novo Progresso mesmo, gerando com isto mais emprego e renda na cidade”. Para os moradores das ruas Aymore, Rua Tupy, e IV de Abril, etc… a pavimentação representa uma resposta positiva da administração do Prefeito Macarrão (PSC) perante o pedido dos moradores. “A iluminação e calçamento é uma reivindicação antiga da comunidade. O prefeito Macarrão disse ao Jornal Folha do Progresso que toda está necessidade aos poucos vai ser suprida na cidade. As ruas que estão recebendo o pavimento, vão ter sarjetas, meio fio, drenagem e sinalização, argumentou o prefeito.