Prefeitura de Marabá – PA realiza novo Processo Seletivo

(Foto:Reprodução) – No estado do Pará, a Prefeitura de Marabá, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, anuncia a realização de um novo processo seletivo, visando o preenchimento de duas vagas destinadas à contratação de psicólogos.

Vagas para o Processo Seletivo

Para aqueles que almejam as oportunidades disponíveis, é fundamental possuir graduação em psicologia, juntamente com registro atualizado no órgão de classe.

Salários para o Processo Seletivo

Após a contratação, os profissionais selecionados desempenharão suas atividades em regime de 40 horas semanais, com uma remuneração mensal fixada no valor de R$ 1.635,58.

Formação para o Processo Seletivo

A formação necessária para concorrer às vagas compreende a graduação em psicologia e a devida inscrição junto ao órgão de classe.

Procedimentos para Participação

Os interessados em participar do processo seletivo podem realizar suas inscrições no período compreendido entre 30 de agosto de 2023 e 1º de setembro de 2023. As inscrições devem ser efetuadas no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Assistência Social, localizado na Travessa Ubá, Agrópolis do Incra, Bairro Amapá. O atendimento aos candidatos será realizado das 8h às 14h.

Como Estudar para o Processo Seletivo

Preparar-se adequadamente para o processo seletivo é crucial para obter sucesso. Uma abordagem eficaz envolve a utilização de diversos recursos de estudo. Recomenda-se a exploração de videoaulas, materiais em formato PDF e a resolução de questões relacionadas ao “processo seletivo x”.

Vigência do Processo Seletivo

Seguindo as diretrizes do edital de abertura, a validade do processo seletivo será de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final. Há a possibilidade de prorrogação por um período equivalente, conforme critérios estabelecidos.

O Qconcursos, plataforma abrangente voltada para concurseiros, é um recurso valioso para auxiliar na preparação. Essa plataforma oferece suporte amplo aos estudos, incluindo videoaulas, materiais em PDF e questões relevantes, tudo de forma integrada, auxiliando os candidatos a se prepararem de maneira abrangente e eficaz.

Fonte: folha.qconcursos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/08/2023/18:17:24

Notíc ias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...