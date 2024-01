PREFEITURA DE NOVO PROGRESSO DIVULGA RESULTADO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2022/SEMSA

RESULTADO FINAL



A Prefeitura Municipal de Novo Progresso (PMNP), no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 01/2022/SEMSA.

Legenda de Notas:

*NA: Exercício, na administração pública ou privada, em empregos/cargos, na área específica a que concorre ou na área de sua graduação, por ano concluído.

*NB: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de doutorado.

*NC: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de mestrado.

*ND: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós graduação, em nível de especialização.

*NE: Curso de aperfeiçoamento com carga horária mínima de 30 (trinta) horas (na área da saúde) realizado nos últimos 5(cinco) anos.

*NF: Curriculum vitae.

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

ORDEM INSCRIÇÃO PCD NOME DATA DE NASCIMENTO NA NB NC ND NE NF TOTAL SITUAÇÃO 01 05 EDENILZA BARROS DE SOUZA 11/06/1979 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,7 APROVADO 02 03 ELENICE DOS ANJOS MELÃO 07/08/1960 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 APROVADO 03 22 ANA MARIA FERREIRA GOMES 31/12/1979 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 APROVADO 04 14 GLEICIANE SILVA TRINDADE 25/02/1991 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 APROVADO 05 32 MARIA ISABEL REINA CORDOVA 22/10/1968 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO 06 37 MARIA NUBIA DOS SANTOS 17/01/1977 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO 07 28 MARIA VOLNINA SOUSA ZACARIAS 06/03/1988 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO 08 04 DANIELA ALVES DE SOUZA 26/06/1990 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO 09 47 ILZA DA SILVA ANDRADE SÃO MIGUEL 10/01/1997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO 10 26 ABEL RODRIGUES MELO 13/09/2000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO 11 60 ELLEN DE OLIVEIRA CORREIRA 05/12/2002 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO 12 25 LUZINETE MOREIRA 02/10/1962 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ELIMINADO 13 06 ILDA DA CONCEIÇÃO CRUZ 25/04/1999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ELIMINADO

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

MOTORISTA VEÍCULO PESADO

ORDEM INSCRIÇÃO PCD NOME DATA DE NASCIMENTO NA NB NC ND NE NF TOTAL SITUAÇÃO 01 57 LÚCIO CIVIERO 13/06/1993 2,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 2,9 APROVADO 02 59 JANES MORAIS RODRIGUES 16/10/1971 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,7 APROVADO 03 58 EDUARDO TORRES DA SILVA MARTINS 25/10/1993 0,5 0,0 0,0 0,0 0,25 0,2 0,95 APROVADO 04 61 WILNEI DA SILVA LEAL 18/05/1982 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO

NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ORDEM INSCRIÇÃO PCD NOME DATA DE NASCIMENTO NA NB NC ND NE NF TOTAL SITUAÇÃO 01 56 SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA 08/03/1987 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 2,2 CLASSIFICADO 02 49 FRANCIANE CAVALCANTE DE SOUSA 01/02/1991 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 1,2 CLASSIFICADO 03 52 WELLINGTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO 20/12/1991 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 CLASSIFICADO 04 51 ENA SANTAREM CARNEIRO 19/04/1997 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 CLASSIFICADO 05 45 PÂMELA DE MOURA PEREZ 01/05/1989 0,0 0,0 0,0 0,0 0,25 0,2 0,45 CLASSIFICADO 06 53 MATEUS DE SOUSA ALEXANDRE 03/12/2001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,25 0,2 0,45 CLASSIFICADO 07 46 DAYANE DA SILVA CARMO 28/12/1989 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO 08 54 LUCAS HENRIQUE MOREIRA DE ARAUJO 24/01/2000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO 09 41 REBECA MARTINS BESERRA 29/10/2001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO 10 42 MAYARA RODRIGUES DE ASSIS 25/10/1998 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,7 ELIMINADO 11 40 IZAEL FERREIRA DE OLIVEIRA 09/11/1983 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 ELIMINADO 12 39 ALEX BARBOSA DA SILVA 18/02/1986 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 ELIMINADO

OBSERVAÇÃO: AS VAGAS PARA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SERÃO CONVOCADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO PROGRESSO, SENDO PRECEDIDAS PELO CHAMAMENTO DAS VAGAS AINDA DISPONÍVEIS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº01/2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO.

AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ORDEM INSCRIÇÃO PCD NOME DATA DE NASCIMENTO NA NB NC ND NE NF TOTAL SITUAÇÃO 01 55 HERLAN GOMES CARDOSO 21/01/1982 1,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 2,2 APROVADO 02 07 RUTE SILVA OLIVEIRA 28/12/1994 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 APROVADO 03 43 VALDOMIRO MONOROV 20/08/1970 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO 04 45 ANDRESSA GOMES DE MORAIS 15/02/1997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO 05 19 MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA 08/09/1977 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ELIMINADO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ORDEM INSCRIÇÃO PCD NOME DATA DE NASCIMENTO NA NB NC ND NE NF TOTAL SITUAÇÃO 01 18 JULIANA DREMER DE QUADROS 02/08/1987 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,2 APROVADO 02 24 WARDINA DA SILVA MAGALHÃES 23/03/1976 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,7 APROVADO 03 27 ERINALDA ALVES CRUZ 16/09/1976 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO 04 16 ANA VERA ROCHA MOUTA 31/03/1983 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO 05 29 IVANICE DA CRUZ OLIVEIRA 26/11/1986 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO 06 44 PATRÍCIA DE OLIVEIRA ODERDENGE VIEIRA 19/03/1988 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO 07 23 CLEIDIANE LEITE DA SILVA 13/07/1990 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO 08 17 NATHASHA DA COSTA SERRA 11/08/1990 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO 09 12 DANIELLY SAMARA DUARTE ALVES 27/09/1992 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO 10 48 LUANA MACEDO LUCENA 16/10/1995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO 11 38 LETÍCIA DE SOUZA DA SILVA 28/08/1999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO 12 13 CLAUDINA FREITAS RODRIGUES 15/12/1977 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 ELIMINADO 13 36 EDNA GOMES DE SOUSA 16/09/1963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ELIMINADO

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

ORDEM INSCRIÇÃO PCD NOME DATA DE NASCIMENTO NA NB NC ND NE NF TOTAL SITUAÇÃO 01 31 DIANA ESTHEFANI TORRES DA SILVA 16/11/2000 1,0 0,0 0,0 0,0 0,25 0,2 1,45 APROVADO 02 21 MARCIA APARECIDA SEGATTO 07/11/1973 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 APROVADO 03 11 CLEUSA MARIA ROCHA MACHADO 10/10/1962 0,5 0,0 0,0 0,0 0,25 0,2 0,95 APROVADO 04 30 HILTA PINTO MENDES 01/07/1980 0,5 0,0 0,0 0,0 0,25 0,2 0,95 APROVADO 05 20 CRISTINA SOUSA OLIVEIRA SILVA 29/10/2001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO

NÍVEL SUPERIOR

ENFERMEIRO

ORDEM INSCRIÇÃO PCD NOME DATA DE NASCIMENTO NA NB NC ND NE NF TOTAL SITUAÇÃO 01 33 CINILDA ELIANE VAILONI DOS SANTOS DA SILVA 11/10/1985 2,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 4,7 APROVADO 02 02 JOSANGELA SILVA OLIVEIRA 08/11/1980 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 2,7 APROVADO 03 08 ADRIANA SANTOS 26/11/1981 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 1,2 APROVADO 04 10 KAIO ENSO SILVA DE ALENQUER 28/09/1997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,75 0,2 0,95 APROVADO 05 15 KEILA FRANCISCA AMORIM CRUZ 17/09/1982 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO 06 09 ALDENISE TRINDADE MARRECO 17/07/1989 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO 07 50 LUDSMILA NAIALA SANTOS ALVES 01/09/1993 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO 08 34 EDIANE REIS MATOS 14/06/1995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO

FARMACÊUTICO:NÃO HOUVE INSCRITO.

ODONTÓLOGO:NÃO HOUVE INSCRITO.

