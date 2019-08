SUSTO NO AR -Passageiro relata momento de terror em avião em pane: “Estava vindo bem de repente caiu”

Logo após decolar, avião apresentou pane e piloto teve de fazer pouso de emergência em uma pastagem.(Foto:WhatsApp)

Na aeronave vinha o Piloto Ribamar o passageiro conhecido por Coelho e a Senhora Geni Viana de Novo Progresso.

O pouso teve habilidade do piloto que pousou aeronave no pasto – a aeronave partiu a cauda e os passageiros saíram ilesos, com escoriações sem gravidade,foi Deus disse o passageiro que postou o vídeo na manhã desta segunda-feira(19).

O Piloto teve escoriações na face lado esquerdo, e hematoma na região do tornozelo direito, passa bem.

O acidente aconteceu na tarde de sábado (17), durante um voo do Garimpo São Raimundo com destino a cidade de Novo Progresso. A aeronave foi localizado na manhã deste domingo (18). Conforme o relato do passageiro que postou um vídeo nas redes sociais, o acidente aconteceu com a interrupção do combustível, na aeronave, o piloto foi obrigado a pousar em uma pastagem. Coelho machucou o tornozelo da perna direita e escoriações pelo corpo, já o piloto e Geni não se feriram. Uma equipe de amigos,voluntários com socorrista do SAMU de Novo Progresso,saíram em busca das vitima,na manhã deste domingo.

A reportagem tentou contato via telefone com o piloto , mas não conseguiu ligação.

Assista ao Vídeo;

