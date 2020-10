Prefeitura de Novo Progresso vem executando o maior programa de pavimentação e requalificação asfáltica no município.

(Fotos:Divulgação ) – Desde abril de 2019, Novo Progresso tem sido contemplada com o maior programa de pavimentação e requalificação asfáltica da história do município. Atualmente, o programa Pavimenta já supera a marca dos 20 mil km de ruas pavimentadas e requalificadas na zona urbana. Além da aplicação de massa asfáltica, as vias também recebem meios-fios, calçada, sarjetas e sinalização.

Este ano após o fim do período chuvoso, as atividades ganharam força nos Bairros Pires de Lima, Jardim América, Vista Alegre , Bela Vista, Cristo Rey e Jardim Planalto.

Só de recuperação, serão mais de 6 mil metros de pavimentação, distribuídos em diversas ruas e travessas. No Jardim Planalto, serão concluídas na próxima semana a rua da Paz e Cachimbo e 1 travessa, totalizando mais de 6 mil metros de recuperação da pavimentação asfáltica.

O programa Pavimentação lançado pelo Prefeito Macarrão (PL), de Novo Progresso já executou obras de pavimentação e requalificação asfáltica com recursos próprios do município nos bairros, Santa Luzia, Cristo Rey, Jardim Planalto, Bela Vista, Vista Alegre e conforme a secretaria de obras anunciou o distrito de Alvorada da Amazônia será contemplando com ruas de pavimento ainda neste mês.

Novo Progresso Promoveu a completa transformação da qualidade do asfalto das principais ruas e avenidas da cidade, incluindo grandes avenidas como Brasil, Cristalina, Jamanxim.

Rua Itaituba que inicia no bairro Cristo Rey passando pelo Bela Vista até o Juscelandia, também foi contemplada com pavimentação.

Segundo o prefeito Macarrão (PL), o programa está dentro do projeto Desenvolve Novo Progresso, objetivo é pavimentar as rus para acabar com a poeira e melhora a vida das pessoa, cuja as ações são concebidas com base na gestão e planejamento, pautadas em um grande projeto de integração entre as áreas da administração, da infraestrutura, o que possibilitou a atual administração executar obras de pavimentação e recuperação de vias públicas nesta dimensão em uma só vez.

“Nossa meta é tornar Novo Progresso referência no Pará como a cidade do desenvolvimento. Manteremos nosso foco no planejamento, gestão e desenvolvimento, com ações que contemplam saúde, educação, meio ambiente, turismo, agricultura familiar, agronegócio, infraestrutura, assistência social, segurança pública, cultura, esporte e lazer e ainda, geração de emprego e renda. Nestes três anos e dez meses de gestão temos a convicção de que nunca a prefeitura fez tanto por Novo Progresso em tão pouco tempo”, avaliou o prefeito de Novo Progresso.

