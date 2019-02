Servidora é encontrada morta a facadas na cama e ex-marido é o principal suspeito do assassinato em Sinop MT

Marta Alves Martins foi morta em Sinop — Foto: Facebook/Reprodução

Marta Alves Martins, de 40 anos, trabalhava no RH da Prefeitura de Sinop. Família chamou a polícia depois que não conseguiu contato com a vítima.

Uma servidora pública foi encontrada morta a facadas na manhã desta segunda-feira (5) em Sinop, a 503 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, Marta Alves Martins, de 40 anos, foi achada morta na cama da casa dela. A principal suspeita é de que o crime tenha motivação passional.

O principal suspeito de cometer o crime é o ex-marido dela, que não foi encontrado e é procurado por policiais na cidade. O carro dele, um Prisma, foi visto, mas ele não foi localizado.

Segundo a PM, a família de Marta não conseguia contato com ela e se preocupou.

O crime ocorreu no Bairro Delta, em Sinop. A polícia foi chamada e, com a autorização dos familiares, arrombou a residência. O corpo de Marta estava na cama de um quarto. Ela apresentava diversos ferimentos de faca pelo corpo.

A Prefeitura de Sinop confirmou a morte de Marta. Informou por meio de nota que ela trabalhava no setor de recursos humanos da Secretaria de Administração da prefeitura.

Por:G1MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...