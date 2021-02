Presidente do Instituto responsável pelo Enem é exonerado do cargo

Alexandre Ribeiro Pereira Lopes ocupava a presidência do Inep desde maio de 2019. | Foto:Gabriel Jabur/MEC

A exoneração foi publicada na madrugada desta sexta-feira (26) no Diário Oficial da União, com a assinatura do ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto

Opresidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, foi exonerado do cargo.

A exoneração foi publicada na madrugada desta sexta-feira (26) no Diário Oficial da União, com a assinatura do ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto.

A nomeação do substituto não foi publicada na edição do Diário Oficial.

Também foi exonerado o chefe de gabinete da presidência do Inep, Marcelo Silva Pontes. A exoneração dele foi assinada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro.

Alexandre Ribeiro Pereira Lopes ocupava a presidência do Inep desde maio de 2019, sob o guarda-chuva do MEC (Ministério da Educação), o Inep possui, entre suas atribuições, a realização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) cuja nota é usada na seleção de vagas nas universidades e nos institutos federais.

Antes de assumir o instituto, em maio de 2019, Lopes ocupava a função de diretor legislativo na secretaria-executiva da Casa Civil.

Ele foi o quarto presidente do instituto no governo Bolsonaro. Nos cinco primeiros meses da atual gestão federal, três outras trocas foram realizadas.

Marcus Vinícius Rodrigues e Elmer Vicenzi ficaram por um curto período à frente do instituto. Já Maria Inês Fini, que ocupava o cargo desde o governo Temer, foi exonerada no começo de janeiro de 2019.

Lopes já havia trabalhado com o ex-ministro da Educação da gestão Bolsonaro Abraham Weintraub que, antes de se tornar titular do Mec, era o número dois da então pasta comandada por Onyx Lorenzoni (Casa Civil).

Segundo o currículo de Lopes, ele é formado em engenharia química pela UFRJ e em direito pela UnB. É servidor público de carreira como analista de comércio exterior desde 1999.

Por:FOLHAPRESS

