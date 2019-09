Presidente do Remo confirma que o Baenão receberá jogos à noite no Parazão 2020

Clube irá iniciar projeto com a construção de subestação no estádio (Foto:Reprodução)

O estádio Baenão, que ficou parado por cinco anos, foi reaberto pelo Remo em 2019 e já recebeu duas partidas oficiais. Uma pelo Campeonato Brasileiro da Série C, contra o Luverdense-MT e outra pela Copa Verde diante do Atlético-AC. Ambas às 15h, já que o estádio azulino não possui sistema de iluminação, mas isso está com os dias contados, segundo o presidente remista.

O mandatário do Remo, Fábio Bentes, confirmou que existe um projeto para que o clube atue à noite no Evandro Almeida, já pelo Campeonato Paraense de 2020. Em conversa com a equipe de OLiberal.com, Bentes disse que a primeira parte será feita e que parcerias podem ser feitas para diminuir os custos.

“São quatro etapas e iremos gastar algo em torno de R$600 mil. A recuperação dos quadros, que é antigo o sistema, cabeamento e por último a compra e instalação dos refletores. A primeira obra já sairá do papel que é a subestação, com dinheiro dos bares do Baenão, no jogo contra o Atlético-AC”, disse.

Bentes confirmou que existe um plano para que o torcedor possa contribuir para que o Baenão possa receber jogos noturnos. “Temos uma ação envolvendo o torcedor, mas ainda vamos lançar”, disse o presidente azulino.

