Preso em Castelo de Sonhos criminoso que matou no ano de 2012 em Novo Progresso

Homicida é preso em Castelo de Sonhos após 11 anos foragido – (Foto:Divulgação PC)

Um suspeito de matar um homem e tentar matar outras duas pessoas em 2012 em Novo Progresso, foi preso pela Polícia Civil durante cumprimento de mandado de prisão preventiva em Castelo de Sonhos, na última sexta-feira, enquanto trabalhava.

Valdeci Pereira da Silva foi preso durante cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado e tentado, no distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira, sudoeste do Pará, contra as vítimas identificadas como Francisco de Sousa Ramos e Joab Napoleão e Dayane Bezerra em Novo Progresso no ano de 2012.

Leia mais>PC cumpre mandado de prisão por homicídio, em Castelo dos Sonhos

A Polícia Civil recebeu a informação de que o autor havia fugido do local onde cometeu os crimes, em Novo Progresso, e estava escondido em Castelo de Sonhos. Com essas informações, os policiais fizeram uma consulta no sistema e constataram que havia um mandado de prisão contra Valdeci desde o dia 11 de julho de 2023. Os agentes iniciaram as diligências atrás do suspeito e descobriram que ele estava em uma empresa de venda de madeiras. O estabelecimento fica localizado no bairro Jamanxim.

A equipe da Polícia ficou de campana no local aguardando a saída de Valdeci para o horário de almoço. Por volta das 11h40, os agentes o reconheceram e deram voz de prisão e o mandado foi cumprido. O episódio aconteceu no dia 9 de junho de 2012 em Novo Progresso (154 km distante de Castelo de Sonhos) e Valdeci estava foragido desde o dia do crime. Ele assassinou a facadas Francisco de Sousa e tentou matar também com golpes de faca Joab e Dayane que conseguiram sobreviver. A motivação do crime não foi divulgada pela polícia.

Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Castelo de Sonhos onde foi apresentado ao delegado plantonista. Ele foi encaminhado para Novo Progresso, onde vai ser transferido para o Complexo Penitenciário em Itaituba, sudoeste, para aguardar uma decisão da Justiça.

Fonte: com informações do Portal Confirma Noticia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2024/15:35:42

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...