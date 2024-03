Produção científica do Hospital Regional, em Santarém, é destaque nacional e internacional

Equipe do setor de transplantes do HRBA – (Foto:Divulgação)

Em parceria com a Uepa, artigo de profissionais do Setor de Transplante sobre doadores de rim vivos foi publicado no Jornal Brasileiro de Nefrologia e divulgado em repositório internacional

Referência em transplantes renais no Oeste do Pará, o Hospital Regional do Baixo Amazonas, localizado no município de Santarém, ganhou recentemente destaque nacional e internacional. O artigo científico intitulado “Fatores de risco para menor compensação renal pós-nefrectomia: análise de doadores de rim vivo em uma coorte amazônica”, elaborado em parceria com professores e estudantes da Universidade do Estado do Pará (Uepa), foi publicado pelo Jornal Brasileiro de Nefrologia, periódico oficial da Sociedade Brasileira de Nefrologia para a divulgação de estudos científicos da área.

Com a publicação, o artigo também foi enviado ao PubMed Central, repositório internacional digital que armazena trabalhos divulgados em revistas científicas. “Eu apresentei o trabalho no Congresso Brasileiro de Nefrologia no ano passado, e essa apresentação se transformou no artigo, que foi publicado no JBN, a revista científica de maior importância da América Latina na área. O Jornal é ligado ao repositório internacional PubMed que também importou o nosso artigo, e hoje ele pode ser visto pela comunidade científica do mundo todo. Isso é muito importante para nós”, explicou o responsável técnico pelo Setor de Transplantes do HRBA, Emanuel Espósito.

Acompanhamento – O estudo foi realizado com 36 doadores de rins acompanhados pelos profissionais do Setor de TAransplantes do Hospital Regional. O objetivo da pesquisa foi analisar quais os cuidados necessários para que os doadores não desenvolvam problemas renais após o procedimento.

“A gente procurou saber dos nossos doadores vivos quem é que tinha uma tendência para evoluir para uma doença renal. Para tomar mais cuidado mesmo com os nossos pacientes e colaborar com a comunidade científica. Nós analisamos os fatores de risco, o que temos que olhar para que os nossos doadores não desenvolvam insuficiência do rim após o transplante. Os doadores continuam sendo acompanhados pela equipe, do mesmo jeito que os receptores dos rins. O doador é extremamente importante para gente, tem uma rotina anual de consultas aqui, recebendo todas as orientações necessárias”, afirmou o nefrologista.

O HRBA já realizou 106 transplantes renais desde 2016. Só no ano passado, foram 26 procedimentos, que contribuíram para uma nova vida para pacientes que lutam contra a insuficiência renal. A unidade é considerada o maior centro transplantador de rins com doadores vivos do Estado do Pará, com 54 procedimentos intervivos, quando o doador é geralmente um familiar do transplantado. “Isso destaca a nossa importância nesse trabalho, de uma unidade que faz muitos transplantes por ano. Por isso, talvez, a escolha e a boa aceitação da nossa apresentação e do artigo científico”, concluiu Emanuel Espósito.

Ensino e pesquisa – O Hospital Regional do Baixo Amazonas é um centro formador de profissionais, reconhecido e certificado pelos ministérios da Saúde e da Educação desde 2014, e mantém parcerias com Universidades da região. Referência em ensino e pesquisa na Amazônia, um dos grandes objetivos do HRBA é possibilitar a produção científica de qualidade, incentivando estagiários, residentes e profissionais da instituição a desenvolver estudos e pesquisas dentro da unidade.

Só entre 2022 e o início de 2024, a Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP) registrou a produção de 90 artigos científicos na instituição. Destes, 20 pesquisas foram publicadas em revistas e outros periódicos científicos.

Serviço: O HRBA é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 29 municípios, e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizada na Avenida Sérgio Henn, nº 1100, bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte:Ascom/HRBA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2024/07:16:46

