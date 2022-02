Preso por ameaçar mulher em boate de MT é encontrado morto em cela

(Foto: Reprodução) – Eleandro Tomelero, 46, foi encontrado morto dentro da cela da Delegacia Municipal de Lucas do Rio Verde (354 km ao Norte de Cuiabá), na tarde de domingo (20), horas após ser preso em flagrante por ameaçar uma mulher com arma de fogo dentro de uma boate às margens da BR-163. Ele tirou a própria vida usando uma camiseta.

De acordo com as informações apuradas pelo , a prisão aconteceu por volta das 19h30 de sábado (19). Segundo a Polícia Militar, viatura foi acionada pela vítima, que foi ameaçada dentro de uma boate. Eleandro estava armado e foi encontrado no local, onde foi preso. (A informação é da Gazeta Digital)

O revólver que ele usou foi encontrado escondido dentro de uma lixeira. Munições também foram encontradas no carro do homem, que foi levado para a delegacia da cidade. Já no domingo, ele passou por audiência de custódia e foi solto com o pagamento de R$ 5 mil.

Para não ser autuado por porte ilegal de arma de fogo, ele afirmou ainda que tinha registro como CAC (Caçador, atirador e colecionador). Na casa da família, a polícia encontrou 11 armas de fogo, todas com documentação em dia.

Corpo na cela

Por volta das 15h20, logo após a audiência de custódia, o advogado do homem chegou no local e foi até a cela, onde ele foi encontrado enforcado com uma camisa. Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a equipe constatou a morte do homem.

Outra tentativa

Em 2021, Eleandro bateu o carro que dirigia contra o muro de um estádio da cidade. Ele foi socorrido e na época, conforme o boletim e ocorrência, ele dizia o tempo todo que queria “tirar a própria vida”. No carro, a polícia encontrou garrafas de cerveja, munições e 3 armas brancas.

