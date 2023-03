Preso por envolvimento com o tráfico de drogas, homem tenta subornar policiais oferecendo R$ 2 mil

Material apreendido com suspeito de envolvimento com o tráfico na comunidade Tabocal — Foto: Divulgação

Prisão aconteceu na noite de quinta (30) na comunidade Tabocal. Com o suspeito os policiais da 1ª CIPamb encontraram mais de 30 papelotes de material entorpecente, além de uma arma de fogo.

Um homem foi preso na noite de quinta (30) na comunidade Tabocal em Santarém, no oeste do Pará, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A abordagem foi realizada pelos policiais da 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (1ª CIPamb).

De acordo com informações da polícia, o suspeito identificado como Manoel Jhemerson Santos de 36 anos estava em uma motocicleta e portava mais de 30 papelotes de material entorpecente.

Além de drogas, com o suspeito a polícia encontrou uma arma de fogo e uma quantia em dinheiro. O suspeito e o material apreendido foram apresentados na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Tentativa de suborno

Ao g1, a 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (1ª CIPamb) informou que no momento da abordagem o suspeito ainda tentou subornar os policiais que atenderam a ocorrência.

O suspeito teria oferecido uma quantia de R$ 2 mil para os policiais.

Fonte:G1 Santarém / *colaborou Ulisses Farias, da TV Tapajós.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 31/03/2023/06:54:06

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...