Preso por roubo é encontrado morto dentro de presídio em Santa Izabel do Pará

Erick chegou ao presídio ontem e foi encontrado hoje morto no parlatório, onde estava custodiado (Foto: Divulgação)

Um detento foi encontrado morto, com indícios de enforcamento, na tarde deste sábado (25), dentro da Central de Triagem Metropolitana (CTM I), do Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Izabel do Pará, Região Metropolitana de Belém.

De acordo com informações da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), o detento – identificado como Erick dos Santos Vivela – chegou à unidade, na última sexta-feira (24) e estava custodiado no parlatório, onde o corpo foi encontrado. Ele deu entrada no complexo por acusação de roubo.

A Susipe informa que já tomou todas as providências legais. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo e a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso.

