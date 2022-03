Preso por suspeita de furto de energia em Santarém, empresário é solto após pagar fiança de 5 salários mínimos

Funcionários da Equatorial Energia Pará no estabelecimento onde foi identificado furto de energia — Foto: Reprodução

Estabelecimento localizado no bairro Aparecida foi visitado por técnicos da distribuidora de energia que identificaram o furto.

O dono de uma barbearia localizada no bairro Aparecida, foi preso e conduzido pela equipe do delegado Henrique Boa Morte a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém, oeste do Pará, por suspeita de furto de energia, nesta segunda-feira (28). (As informações são do g1 Santarém e Região — PA).

O caso foi denunciado pela distribuidora de energia Equatorial Pará. Nesta segunda, a Polícia Civil acompanhou a equipe da distribuidora até o estabelecimento e fez a prisão do proprietário.

Após prestar esclarecimentos à polícia, o empresário pagou fiança no valor de 5 salários mínimo e foi liberado. Mas, de acordo com o delegado Henrique Boa Morte, o dono da barbearia vai responder por furto de energia.

Prejuízos

A Equatorial Pará informa que ligações clandestinas de energia elétrica além de serem crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, podem gerar diversos prejuízos à sociedade como interrupção no fornecimento e oscilações no nível de tensão, além de causar acidentes graves e fatais como curtos-circuitos e morte por eletrocussão.

Como denunciar

Em nota, a distribuidora de energia informou que tem um plano de combate às perdas energéticas e para isso mobiliza equipes exclusivas para este tipo de ação, que fazem fiscalização em todo o estado. Além disso, o trabalho também é realizado com base em denúncias da população, que podem ser feitas por meio dos canais de atendimento, como aplicativo, site e Central de Atendimento por meio do número 0800 091 0196.

