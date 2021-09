Presos no Ceará estelionatários de falsas lotéricas no Pará

Um dos presos no estado nordestino | Divulgação/PC

As vítimas dos golpes se concentram nas cidades de Belém e Ananindeu

O número de pessoas que foram enganadas ao fazerem pagamentos em estabelecimentos que recebiam contas como luz, água, internet e telefone em Belém ainda não foi contabilizado. Desde o início do mês passado um golpe foi denunciado no núcleo urbano da capital paraense.

Após o início das investigações, a Polícia Civil do Pará deflagrou na manhã desta quinta-feira (02), nas cidades de Fortaleza, Beberibe e Horizonte, no Estado do Ceará, a “Operação Foco”, que já prendeu cinco pessoas por associação criminosa e estelionato.

Agência de fachada estaria aplicando golpes no Guamá

Os presos são investigados por montar falsas Casas Lotéricas em Belém e Ananindeua, prejudicando dezenas de paraenses. Ao todo, oito alvos foram identificados. A operação segue em andamento.

O GOLPE

O golpe envolvendo as casas lotéricas de fachada começou a ser denunciado na primeira semana do mês de agosto, no bairro do Guamá, em Belém. A falsa lotérica conseguiu funcionar por cerca de um mês sem levantar suspeitas e as pessoas que foram enganadas só conseguiram perceber que o valor das contas não havia sido compensado quando recebiam o reaviso.

A falsa agência funcionava na avenida José Bonifácio, antes do início das operações ocorreu ampla divulgação pelas ruas sem levantar a menor suspeita de quem pagou a conta.

