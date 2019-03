Homem é preso suspeito de feminicídio no Pará e diz à Polícia que atirou na companheira por acidente

Crime aconteceu na residência do casal em Ananindeua. — Foto: Robério Vieira/ TV Liberal

Lucicléa de Nazaré Santos Silva da Costa foi morta com tiro de arma de fogo dentro da casa onde morava com o companheiro e os filhos, em Ananindeua, no último domingo.

Um homem foi preso em flagrante suspeito de feminicídio pela Polícia Civil do Pará nesta terça (12). A vítima, Lucicléa de Nazaré Santos Silva da Costa, 35, foi morta com tiro na cabeça no bairro Maguari, em Ananindeua, região metropolitana de Belém, no último domingo.

Em depoimento, Raimundo Assis da Costa confessou o crime, alegando que atirou acidentalmente ao se desequilibrar durante uma discussão, segundo a Polícia. Os filhos do casal disseram que o pai possuía a arma de fogo há oito anos e dizia que era para segurança, por morar em área perigosa.

Foragido após o crime, o homem foi preso em Santa Luzia do Pará, na região nordeste, e foi levado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Capanema.

Segundo a delegada Nathalia Rangel, o suspeito estava sendo procurado desde domingo (10), dia do assassinato. A vítima foi morta no quarto da casa em que os dois viviam com os filhos.

O homem foi reconhecido por uma foto divulgada em aplicativo de mensagens instantâneas, segundo a delegada Após ser autuado, ele foi preso na Superintendência da 6ª Região Integrada de Segurança Pública, em Capanema.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...