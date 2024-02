PRF apreende 28 quilos de mercúrio em Santa Luzia do Pará

Mercúrio é uma substância tóxica comumente utilizada em garimpos para separar o ouro dos demais minerais e sedimentos. — (Foto: Ascom/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 28 kg de mercúrio, durante fiscalização no quilômetro 571 da BR-316, na cidade de Santa Luzia do Pará, nordeste do estado. A apreensão ocorreu na quinta-feira (15) e foi divulgada na tarde desta sexta (16).

Esta substância tóxica é comumente utilizada em garimpos, para separar o ouro dos demais minerais e sedimentos. Além disso, afeta a saúde de animais e pessoas, podendo causar desde danos irreversíveis no sistema nervoso central até levar à morte, principalmente em fetos.

O mercúrio estava sendo transportado de forma irregular em um veículo que chamou a atenção da equipe por não possuir amarração adequada para a carga nas partes externas.

O condutor do veículo, proveniente de Redenção com destino a Cachoeira do Piriá, levantou suspeitas ao apresentar versões contraditórias sobre a origem, destino e propósito da viagem durante os procedimentos de fiscalização.

Após inspeção, os agentes da PRF identificaram um compartimento oculto próximo ao limpador de para-brisa, que abrigava quatro garrafas de 7 kg e 100 gramas, aproximadamente. Ao ser questionado sobre o conteúdo, o condutor afirmou que se tratava de uma substância análoga à mercúrio.

O condutor não possuía nota fiscal ou qualquer documento que autorizasse o transporte da substância e admitiu ter adquirido cada garrafa de 7 kg por R$ 1mil.

Com base nessas informações, foram constatados, inicialmente, os delitos previstos no art. 56 da Lei de Crimes Ambientais, que incluem a produção, comercialização, transporte, depósito de produtos ou substâncias tóxicas, além de contrabando.

Os frascos contendo mercúrio foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia do Pará, a fim de que fossem realizadas as medidas cabíveis.

