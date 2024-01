PRF apreende 313 m³ de madeira ilegal no Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Pará realizou uma operação que resultou na apreensão de 313,18 metros cúbicos de madeira de diversas espécies, sendo transportada sem a devida documentação legal.

A operação Karawara foi realizada entre os dias 26 e 30 de dezembro de 2023, na rodovia BR-316, no município de Santa Maria do Pará/PA.

O propósito da operação foi intensificar a fiscalização, com foco na descoberta de transporte irregular de produtos florestais, a fim de coibir crimes ambientais na Amazônia Legal.

Durante a operação, os principais flagrantes envolviam o transporte de madeira por caminhões, a maioria provenientes da região Norte do país, com irregularidades na Guia Florestal (GF) ou na Nota Fiscal, documentos obrigatórios para essa atividade. Toda a madeira apreendida durante a operação foi encaminhada ao órgão ambiental competente.

O eixo de ligação entre as regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste apresenta o maior fluxo irregular de produtos florestais pelas rodovias federais.

Diante do aumento da prática criminosa de transporte irregular de produtos florestais, provenientes de desmatamentos ilegais, a PRF vem intensificando ações de fiscalização e combatendo eficazmente os crimes ambientais, assegurando a preservação do meio ambiente e a aplicação efetiva da legislação vigente.

As operações de fiscalização terão continuidade, voltando-se para a preservação ambiental e a regularização do transporte. Além dos flagrantes mencionados, a fiscalização do uso do Arla 32, um composto utilizado para reduzir a emissão de poluentes na atmosfera, também foi intensificada.

Números da operação

11 ocorrências relacionadas a crimes ambientais

313,18 m³ de madeira apreendidos

9 veículos apreendidos

2 pessoas detidas

1 veículo recuperado

A palavra “Karawara” tem origem tupi-guarani e refere-se aos “espíritos da floresta”.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/01/2024/18:08:54

