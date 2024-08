PRF apreende 72 kg de crack escondidos em veículo na BR-316, em Cachoeira do Piriá

Drogas estavam escondidas em compartimento secreto de carro — Foto: PRF/Ascom

Ocupantes do veículo, que partiu de Manaus (AM), admitiram que receberiam pelo transporte da droga e foram presos por tráfico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 72 quilos de crack dentro de um veículo utilitário transportados por dois homens.

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização de rotina no quilômetro 272 da BR-316, no município de Cachoeira do Piriá, nordeste do Pará, nesta quinta-feira (8). Suspeitos afirmaram que receberiam R$ 10 mil pelo transporte da droga. Eles foram presos por tráfico.

Durante a fiscalização, a equipe da PRF solicitou aos ocupantes do veículo os documentos e questionou sobre o itinerário e o motivo da viagem.

O motorista e seu acompanhante demonstraram nervosismo e alegaram que estavam a caminho de Junco do Pará para reformar um posto de combustível. No entanto, não souberam informar o endereço da obra.

Desconfiados das inconsistências apresentadas, os policiais decidiram conduzir uma inspeção minuciosa no veículo. Durante os procedimentos, identificaram um odor intenso de drogas no interior do carro.

Uma verificação mais aprofundada levou à descoberta de um compartimento atrás do banco traseiro, onde foram encontrados 72 tabletes de uma substância similar ao crack, pesando um total de 72 quilos.

Os ocupantes do veículo confessaram que partiram de Manaus (AM) e tinham a BR-316 como rota, sem especificar o destino final ou identificar quem os contratou. Eles afirmaram que receberiam R$ 10 mil pelo transporte da droga.

Os homens foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.

