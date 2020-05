PRF apreende carga com 32 mil maços de cigarro contrabandeados em MT

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal, em Sinop. Por G1 MT 17/05/2020 17h06 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 32 mil maços de cigarro que eram transportados em um caminhão carregado com laranja em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, nesse sábado (16). O produto estava em caixas de papelão, envolvidas com saco preto.

You May Also Like