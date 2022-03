PRF aprende no Mato Grosso carreta furtada e que transportava madeira serrada de Novo Progresso

PRF aprende em Sinop (MT) carreta furtada e que transportava madeira; carreteiro preso usava rebite (Foto: Reprodução)

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, hoje, na BR 163, uma carreta baú que transportava madeira serrada de Novo Progresso. O semirreboque apresentava indícios de adulteração e, ao fazer as consultas nos sistemas de segurança, foi constatado registro de furto/roubo. Não foi detalhado quando ocorreu e a cidade. (A informação é do Portal Só Notícias)

Na cabine da carreta foram encontradas cartelas de comprimidos de Nobésio, anfetamina conhecida como rebite, utilizada para manter o motorista acordado por longos períodos de tempo. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

Os policiais rodoviários analisaram as guias florestais para o transporte de madeira e o Documento de Origem Florestal (DOF) que declarava 28m³ de madeira manufaturada para portas e móveis, porém ao avaliar a carga a equipe da PRF verificou tratar-se de madeira serrada (tábuas, caibros e vigas)

Foi feita descrição na documentação fiscal com o único objetivo de dissimular a natureza do produto transportado como forma de enganar a fiscalização, ou seja, descrevendo-o como produto dispensado da emissão de Guia Florestal e a PRF constatou que “caracteriza crime contra flora, na modalidade transporte de madeira sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente”. O cálculo do volume da carga constatou que são 49,82m³.

O motorista foi preso por transportar, adquirir, vender, madeira, lenha, carvão sem licença válida, porte de droga para consumo e receptação. Não foi confirmado em qual cidade ele reside.

