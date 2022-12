PRF apreende motorista e duas passageiras com sinais de embriaguez na Br 163 em Novo Progresso

Motorista e passageiras são levados para delegacia após PRF encontrar faca e arma de fogo em veículo na BR-163

Caso aconteceu na quarta (21) próximo à Novo Progresso. O motorista também tinha sinais de embriaguez.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresentou na quarta (21) na delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso um motorista e duas passageiras (não tiveram nome divulgado) de um veículo abordado pelos policiais na BR-163.

De acordo com informações da PRF, o motorista estava forçando a ultrapassagem entre veículos na rodovia. Os policiais resolveram fazer a abordagem ao veículo.

Após a abordagem, constatou-se o crime de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em decorrência do consumo de bebida alcóolica pelo condutor do veículo. No interior do veículo foi encontrado uma faca e uma arma de fogo.

O motorista e as duas passageiras foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado para os procedimentos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/12/2022/14:47:45

