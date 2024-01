PRF apreende R$ 200 mil escondidos no painel de carro em Bragança

O condutor do veículo que tinha pego o automóvel em Capanema, perto da rodoviária, e iria entregá-lo em Bragança, para uma terceira pessoa, que afirmou não conhecer.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde da última terça-feira (23), R$ 200 mil em espécie durante fiscalização no quilômetro 180 da BR-308, em Bragança, no nordeste paraense. O dinheiro, segundo a PRF, estava escondido em um compartimento no painel, contendo três sacos plásticos com a quantia.

Os agentes da PRF abordaram um veículo Fiat Strada de cor prata, que chamou a atenção ao realizar uma manobra brusca, indicando uma possível tentativa de fuga da fiscalização.Durante os procedimentos de fiscalização, o condutor do veículo apresentou versões contraditórias sobre a propriedade do carro. Inicialmente, afirmou que o veículo era de sua propriedade, mas não soube fornecer detalhes sobre quando e de quem o adquiriu.

Ao ser questionado sobre seu destino, o homem informou que estava a caminho da cidade de Bragança, retornando de Capanema, também no nordeste do Estado, onde teria ido buscar um botijão de gás e uma bicicleta que estavam no interior do veículo.Na inspeção do veículo, os policiais encontraram um compartimento oculto no painel, contendo três sacos plásticos com dinheiro em espécie, totalizando 200 mil reais. Ao ser indagado sobre a origem do dinheiro, o homem mudou sua versão, alegando que não era o proprietário do carro.Ele alegou que tinha pego o automóvel em Capanema, perto da rodoviária, e iria entregá-lo em Bragança, para uma terceira pessoa, que afirmou não conhecer. Por conta disso, o dinheiro foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Belém, por conta da não comprovação de sua origem.

