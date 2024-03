PRF dá banho de mangueira em motorista caído em posto na beira de rodovia

Testemunhas dizem que o homem estava bêbado, a PRF tem outra versão

Caído no pátio de um posto, na beira da rodovia, motorista acabou levando um banho frio de policial rodoviário federal na noite de terça-feira (5). A cena foi filmada em Caarapó, município a 274 quilômetros de Campo Grande. Testemunhas dizem que o carro dele, um modelo Peugeot, quebrou assim que o homem saiu do posto de combustíveis, já na BR-163.

Ainda segundo pessoas que viram a cena, o motorista saiu do veículo e voltou ao posto cambaleando. Imediatamente, Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas e rapidamente chegaram ao posto de bandeira Shell.

Mas o que ocorre na sequência surpreendeu, porque a primeira atitude de um dos policiais rodoviários foi pegar a mangueira do lava-jato do posto e dar um banho frio no homem.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, quem filma diz que o motorista estava bêbado. O vídeo mostra o condutor deitado no chão, perto das bombas de combustíveis, enquanto o PRF joga jatos fortes de água contra ele, inclusive, no rosto.

A cena deve virar meme, mas quem presenciou reclama. “Até quando eles vão poder usar sua autoridade de forma absurda”, diz o homem que divulgou o vídeo, mas pediu para não ser identificado.

Na versão da PRF, não houve nada disso. A corporação garante que o policia na verdade socorreu o homem que estava deitado no pátio do posto de combustíveis, “com o estado psíquico alterado”. A PRF, no entanto, não confirmou se o homem estava sob efeito de álcool ou algum tipo de droga.

A alegação é de que o próprio pediu para tomar a “ducha fria”, antes de seguir para o hospital. A PRF garante que o policial agiu “por solicitação do mesmo, mediante aval de um homem que se identificou como familiar do indivíduo e que estava presente no local, os policiais atenderam à solicitação para que ele fosse higienizado com a mangueira, por conta das vestes que continham dejetos próprios”.

Segundo a PRF, “na sequência, o homem foi encaminhado ao hospital local para atendimento médico adequado”.

