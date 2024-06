VÍDEO: Pitbulls são sacrificados depois de matarem trabalhador

PM atuou para garantir a segurança no local (Foto: Divulgação)

Cães não deixavam ninguém se aproximar do corpo da vítima.

O ataque de dois cachorros da raça Pitbull, matou uma pessoa na cidade de Criciúma em Santa Catarina. A tragédia aconteceu durante a tarde desta segunda-feira, dia 3, causando pânico na comunidade.

Segundo informações apuradas, o trabalhador prestava um serviço na residência ao lado e caiu no terreno onde os animais estavam. Ele não resistiu aos ferimentos.

O Corpo de Bombeiros chegou no local do ocorrido e não conseguia chegar próximo a vítima devido a agressividade dos cachorros. Os PMs precisaram sacrificar os cães para garantir a segurança no pátio e dos moradores nas proximidades.

Quem era o trabalhador morto por ataque de pitbulls em SC

Juliano Barcellos da Rosa, de 39 anos, era o trabalhador que morreu após ser atacado por dois cães da raça pitbull em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. A vítima estava trabalhando na construção de uma residência, na tarde desta segunda-feira (3), quando aconteceu o incidente.

Uma vizinha relatou às autoridades policiais que viu o homem cair de cima do muro na casa ao lado. Segundo a Polícia Civil, ele pode ter caído durante a tentativa de fugir dos cães. A morte da vítima foi confirmada no local pelo Corpo de Bombeiros.

O proprietário não estava na residência no momento do ataque. Posteriormente, o dono relatou que possuía os animais para a proteção do terreno. O caso será investigado pela Polícia Civil. O corpo de Juliano será velado na Capela Mortuária do Cemitério Municipal Bom Pastor de Içara nesta terça-feira (4).

Pitbulls foram abatidos

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h40 de segunda-feira para atender a ocorrência de ataque de cães. Chegando no local, não era possível se aproximar da vítima por conta da agressividade dos animais.

A mãe do proprietário da casa onde os cachorros moravam tentou intervir, mas não conseguiu. Na tentativa de salvar a vítima do ataque e proteger as demais pessoas que estavam ali, a Polícia Militar também foi acionada e matou os pitbulls a tiros.

“Devido a situação, mesmo sendo dada oportunidade de retirar os animais ainda com vida, estes estavam completamente incontroláveis e não desistiam de morder a vítima. Por tal razão foi solicitado que todos se afastassem, e o policial entrou no pátio, buscando uma melhor visão de tiro, utilizando-se do fuzil, foi efetuado um disparo em um dos cães”, diz um trecho da nota divulgada pela PM.

Os primeiros disparos não foram suficientes para abater os cães, que continuavam correndo. Os pitbulls morreram após 20 disparos de fuzil e 10 disparos de pistola.

