Defesa Civil Nacional decreta situação de emergência para Rurópolis, no sudoeste paraense

A cidade está sendo afetada pelas fortes chuvas, que provocam inundações e alagamentos. (Foto:Reprodução / Polícia Civil)

A portaria com o reconhecimento feito pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)

A Defesa Civil Nacional declarou, nesta quarta-feira (2), situação de emergência para o município de Rurópolis, no sudoeste paraense, afetada pelas fortes chuvas, que provocam inundações e alagamentos. A portaria com o reconhecimento feito pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

No Rio de Janeiro, as cidades que obtiveram o reconhecimento federal foram Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaocara, Natividade, Petrópolis e Porciúncula.

Também entraram em situação de emergência os municípios de Jardim de Piranhas, no Rio Norte do Norte; São Gonçalo do Abaeté, em Minas Gerais. De acordo com a publicação, a Defesa Civil Nacional está realizando inúmeras ações para apoiar os municípios brasileiros afetados pelas chuvas.

Como solicitar recursos ao MDR?

Após a concessão do status de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos por desastres naturais podem solicitar recursos do MDR para atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados pelo desastre.

A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.

Jornal Folha do Progresso em 03/02/2022/18:28:14

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...