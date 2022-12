PRF resgata pássaros silvestres encontrados em porta-malas de carro na BR-163

Foram resgatados três animais silvestres, similares a periquitos, da família Psittacidae — Foto: PRF/Divulgação

A abordagem aconteceu durante fiscalizações de rotina na rodovia por volta das 19h de quarta (14).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou três pássaros silvestres que estavam em uma caixa de papelão no porta-malas de um carro na Rodovia BR-163. A apreensão foi feita na noite de quarta-feira (14) em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com informações da PRF, a abordagem aconteceu durante fiscalizações de rotina na rodovia por volta das 19h.

Os policiais pediram ao taxista que abrisse o porta-malas do veículo para observar os itens de segurança obrigatórios do veículo, foi quando a caixa com os animais foi encontrada.

Foram resgatados três animais silvestres, similares a periquitos: da família Psittacidae. À PRF o passageiro assumiu que era o dono dos animais e que os encontrara na floresta, na região de Serra Azul, em Monte Alegre/PA, onde trabalha como operador de motosserra.

O homem afirmou que iria levá-los para serem criados em sua residência, na cidade de Belterra. O passageiro assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado para responder ao processo em liberdade.

O homem deve responder de acordo com os termos do art. 29 da Lei 9.605/1998 que proíbe matar, perseguir, caçar, apanhar, vender espécimes da fauna silvestre.

Os animais resgatados foram encaminhados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém.

15/12/2022

