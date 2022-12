Dois homens são presos durante ações da Operação ‘Double Tap’ em Rurópolis

Operação aconteceu nesta quinta (15) em Rurópolis — Foto: Divulgação

Operação foi deflagrada após denúncias de violência doméstica. Na ocasião a polícia também conseguiu localizar e prender suspeito de roubar uma moto no município.

Foi deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quinta (15) em Rurópolis, no oeste do Pará, a Operação “Double Tap”. As ações tinham como objetivo dar cumprimento a vários mandados expedidos pelo Poder Judiciário que estavam abertos na unidade policial com intuito de concluir inquéritos policiais instaurados.

Na ocasião a polícia prendeu um homem suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira. Na residência do suspeito a polícia encontrou uma arma de fogo de fabricação artesanal. A arma seria utilizada pelo homem para ameaçar a ex-companheira e familiares.

Também foi preso um dos autores do crime de roubo de uma motocicleta ocorrido na quarta (14) na BR 230, bem como o veículo recuperado. A vítima é o funcionário do cartório do município.

A Operação Policial contou com aproximadamente 50 policiais dentre civis e militares e teve como objetivo combater crimes de violência doméstica, posse e porte de arma de fogo, roubo de veículos em Rurópolis, com a atuação de policiais civis dos municípios de Rurópolis, Placas, Trairão, da Seccional de Itaituba sob a supervisão da Superintendência do Tapajós.

A Operação policial foi deflagrada na zona urbana e rural de Rurópolis dando cumprimento a vários mandados expedidos pelo Poder Judiciário que estavam abertos na unidade policial com intuito de concluir inquéritos policiais instaurados.

