Fuga frustrada: Motorista embriagado é preso após atropelar motociclistas em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na noite de sábado (23/4), um motorista com visíveis sinais de embriaguez acabou preso após atropelar dois motociclistas e ainda tentar fugir do local do crime. A imprudência ocorreu na rodovia Curuá-Una, no bairro Interventoria em Santarém.

Segundo informações da Polícia Militar, o condutor ao ferir duas pessoas tentou empreender fuga na contramão da travessa José Agostinho. Durante diligências, militares conseguiram capturar o suspeito já às proximidades da Equatorial Energia.

Na abordagem, a PM constatou vestígios no interior do veículo de consumo de bebida alcoólica.

Diante da suspeita de dirigir embriagado, o indivíduo foi encaminhado para realizar o teste do etilômetro, a qual ficou comprovada a ingestão de bebida alcoólica acima do limite permitido. O motorista e outros dois ocupantes do carro foram conduzidos para a 16º Seccional de Polícia Civil.

As vítimas com várias escoriações e uma com suspeita de lesão na perna, foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o Pronto Socorro Municipal (PSM).

Jornal Folha do Progresso em 25/04/2022/10:33:46

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...