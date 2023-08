Japão perde pênalti, Suécia vence e vai às semifinais da Copa do Mundo Feminina

Suécia tenta buscar o primeiro título mundial de sua história — Foto: Getty Images

Equipe europeia chega à fase pela quinta vez na história após superar asiáticas, que eram destaque do torneio e única seleção que já venceu um Mundial

Em busca de seu primeiro título mundial na história, a Suécia superou o Japão e segue viva na Copa do Mundo Feminina. A equipe europeia bateu as asiáticas por 2 a 1, na madrugada desta sexta-feira, em Auckland, na Nova Zelândia. Ilestedt e Angeldhal marcaram para as suecas, e Hayashi descontou para as japonesas já no fim do jogo.

Com a vitória, a Suécia chega às semifinais pela quinta vez na Copa do Mundo Feminina. Agora, para tentar disputar a segunda final de sua história, o time europeu precisará superar a Espanha em confronto na próxima terça-feira, às 5h (de Brasília), novamente em Auckland, na Nova Zelândia.

No começo do jogo, a Suécia tentou apostar em cruzamentos para aproveitar a boa altura de suas atletas, enquanto as japonesas buscavam colocar a bola no chão e acelerar a partida, principalmente pelas pontas. Foram as europeias que saíram na frente, aos 31, após jogada de bola parada. Depois de cobrança de falta na área, a goleira Yamashita cortou, mas a sobra ficou com as suecas. Eriksson insistiu, e a bola caiu nos pés de Ilestedt, que completou para o fundo das redes.

A tentativa de reação do Japão no começo do segundo tempo foi travada pelo segundo gol sueco, que saiu aos cinco minutos, em cobrança de pênalti, marcado após a bola bater na mão de Nagano. Angeldhal cobrou e converteu. As japonesas seguiram tentando diminuir a diferença e tiveram a chance de ouro aos 31, quando a árbitra marcou um pênalti após empurrão em Ueki. A camisa 9 foi para a cobrança, mas mandou a bola no travessão.

A quatro minutos do fim, veio o gol nipônico: Ueki cobrou falta da entrada da área e de novo atingiu o travessão, com a bola passando em cima da linha na sequência. Após cobrança de lateral, as japonesas trocaram passes rapidamente, e Hayashi aproveitou que a zaga sueca afastou mal para estufar as redes: 2 a 1. A juíza deu 10 minutos de acréscimos, e o Japão tentou pressionar, mas não conseguiu empatar o jogo e acabou eliminado depois de ser um dos grandes destaques da Copa nas fases anteriores.

Com a eliminação do Japão, a Copa do Mundo Feminina 2023 terá uma campeã inédita. Nas outras quartas de final, Inglaterra encara a Colômbia, enquanto a França pega a Austrália. Nenhuma das quatro, assim como as já classificadas Espanha e Suécia, jamais levou o caneco.

Fonte: ge — Auckland, Nova Zelândia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/08/2023/18:52:02

