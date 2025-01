Primeira grande apreensão do ano: PCPR localiza 1,1 tonelada de maconha no Paraná

(Reprodução) – Foto: PCPR) – Os entorpecentes, que estavam separados em tabletes, serão encaminhados para incineração após autorização judicial. A PCPR segue em diligências pa…

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu, na noite desta quarta-feira (15), mais de 1,1 tonelada de maconha no bairro Parque Industrial, em Umuarama, no Noroeste do Estado.

A ação, considerada a primeira grande apreensão de drogas da instituição em 2025, ocorreu após uma denúncia anônima que indicava o local como ponto de armazenamento e transbordo de entorpecentes.

Após receber a informação, os agentes da PCPR se deslocaram ao endereço e encontraram o portão principal trancado. Conforme o delegado Leonardo Rodrigues, durante a abordagem um indivíduo saiu de uma construção usada como escritório, mas, ao avistar os policiais, retornou ao imóvel e fugiu a pé.

“No salão dos fundos, foi localizada uma grande quantidade de maconha escondida entre materiais cobertos por lonas. Após pesagem, o entorpecente totalizou 1.163,93 quilos. A droga foi apreendida e encaminhada à delegacia”, explicou o delegado.

Os entorpecentes, que estavam separados em tabletes, serão encaminhados para incineração após autorização judicial. A PCPR segue em diligências para identificar o homem que fugiu ao avistar os policiais e também os responsáveis pela droga.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia

