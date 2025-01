Mais de 25 mil animais foram resgatados de incêndios em 2024

(Foto: Reprodução) – Em 2024, mais de 25.200 animais foram resgatados de incêndios no Brasil.

O balanço é do Ibama. De acordo com dados do Sistema de Informação dos Cetas, os Centros de Triagens de Animais Silvestres, um a cada quatro animais foi resgatado entre os meses mais quentes e secos.

No mês de setembro foram feitos mais de 2.600 resgates e, em outubro, esse número chegou a três mil. Nesses dois meses, Brasília liderou o ranking com mais de mil resgates, seguida por Seropédica, no Rio de Janeiro, e Goiânia, em Goiás.

No Pantanal, no último período crítico de incêndios, o Ibama implementou planos de ações, como a operação Arca de Noé, com ações de monitoramento, busca ativa, resgate e realocação da fauna. Com o plano, foram avistados mil animais vivos, de 46 espécies diferentes. Dentre algumas espécies que foram resgatadas estão um filhote de cervo, um tamanduá-bandeira, uma onça-pintada e outros 69 filhotes de jacaré.

Em 2024, o IBAMA lançou um aplicativo para gestão de emergências de fauna, que busca coletar dados de animais e permite a identificação por fotos da fauna. Esse aplicativo permite que os usuários registrem avistamentos e resgates de animais de maneira rápida, mesmo com baixa conectividade.

Fonte: Eduardo – Portal do Tupiniquim e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2025/16:07:23

