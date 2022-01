Projeto de responsabilidade social cria oportunidades de trabalho e renda para mulheres de Altamira, no Pará

O Projeto Belo Monte Comunidade, desenvolvido pela empresa privada Norte Energia, concessionária da hidrelétrica Belo Monte, ofereceu cursos de qualificação a moradores de novos bairros da cidade

A segunda edição do estudo “Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil”, publicado pelo IBGE, revela que a taxa de participação das mulheres de 25 a 49 anos no mercado de trabalho, sem crianças de até 3 anos de idade, é de 67,2%.

Esse resultado é 16,2% menor que a participação de homens (83,4%). No município de Altamira, sudoeste do Pará, a Norte Energia, empresa privada e concessionária da UHE Belo Monte, tem contribuído para mudar esse cenário. O projeto de responsabilidade social Belo Monte Comunidade, iniciativa da empresa, promoveu cursos de qualificação profissional em cinco bairros da cidade, ampliando os horizontes de mulheres que resolverem apostar no empreendedorismo.

A jovem Thayna Santana, de 27 anos, que vive no bairro Jatobá, frequentou um dos cursos e resolveu abrir seu próprio negócio, um salão de beleza que leva seu nome. “Eu trabalhava num salão no centro da cidade, mas participei do curso de corte de cabelo e resolvi trabalhar por conta própria. No projeto pude aprender técnicas de corte, escova e selagem, serviços muito procurados aqui no meu bairro”, explica. “Esse foi só o início, pois ano que vem pretendo crescer, abrindo um salão no centro da cidade e formando minha própria equipe”, destaca a altamirense sobre os planos para o futuro.

Em outro bairro de Altamira, o Laranjeiras, Patrícia Brasil, de 32 anos, encontrou no Belo Monte Comunidade uma oportunidade de empreender. Ela participou do curso de design de sobrancelhas. “O curso foi muito importante para aprendermos mais sobre essa área. Hoje, já recebo minhas clientes em casa e utilizo muitas técnicas que aprendi durante as aulas”, destaca. “Não basta a gente sonhar. É preciso ter alguém que nos leve a conquistar nossos objetivos e essa oportunidade veio em boa hora, pois vai nos ajudar a crescer”, acrescenta a profissional.

De acordo com a Gerente de Projetos de Sustentabilidade da Norte Energia, Fernanda Mayrink, um dos objetivos do Belo Monte Comunidade é fomentar o mercado de trabalho e aquecer a economia local. “É um projeto que reflete diretamente na qualidade de vidas dessas mulheres, que buscam uma oportunidade de ocupar seus espaços na sociedade. Além do mais, iniciativas como a desenvolvida pela Norte Energia fortalecem a economia local com a abertura de novos negócios”, explica a gestora.

O projeto

Criado em 2019, o Belo Monte Comunidade tem o objetivo de contribuir com a qualidade de vida dos moradores dos cinco bairros construídos pela Norte Energia – Água Azul, Casa Nova, Jatobá, Laranjeiras e São Joaquim – a partir de ações de cidadania, saúde, esporte, lazer, alimentação saudável e geração de renda. Em outubro deste ano, 90 moradores foram certificados nos cursos de qualificação em Design de Sobrancelhas, Maquiagem e Corte de Cabelo, promovidos em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA).

Recentemente, o Belo Monte Comunidade foi lançado na região da Volta Grande do Xingu, em solenidade realizada no município de Anapu, localizado na área de influência do empreendimento. Todas as atividades da empresa seguem medidas de segurança sanitárias para a prevenção da Covid-19 como distanciamento social, utilização de máscaras e álcool 70%.

Fonte:Assessoria de Imprensa Norte Energia SA

Crédito das fotos: Divulgação / Norte Energia

