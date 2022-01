Itaituba está entre os 20 maiores municípios mineradores do Brasil

Ouro comercializado em Itaituba – Créditos: Imagem ilustrativa

O município de Itaituba, no oeste do Pará, está entre os 20 maiores mineradores do Brasil. A informação foi levantada pelo Blog do Zé Dudu, que rastreou os dados da Agência Nacional de Mineração (ANM).

De acordo com o levantamento, a exploração do ouro na cidade pepita gerou aproximadamente R$ 4,2 bilhões. Ainda segundo o levantamento, a lista apresenta outros municípios paraenses.

Parauapebas e Canaã dos Carajás lideram o ranking com R$ 69,9 Bilhões e R$ 54,4 bilhões arrecadados com a produção de ferro. Marabá registrou R$ 7,9 bilhões através do cobre, além de Paragominas e Curionópolis que arrecadaram R$ 2,2 bilhões com o alumínio e o ferro, respectivamente.

Ainda segundo o levantamento, o movimento de lavra do estado do Pará saltou 51,1%, passando de R$ 97,016 bilhões em 2020 para R$ 146,573 bilhões em 2021, consolidando o estado amazônico como o primeiro do Brasil em atividade mineradora, à frente de Minas Gerais, que encerrou o ano com R$ 142,962 bilhões operacionalizados.

OS 20 MAIORES MINERADORES DO PAÍS

1º Parauapebas — R$ 69.992.383.933,94 | Ferro

2º Canaã dos Carajás — R$ 54.401.285.623,90 | Ferro

3º Conceição do Mato Dentro (MG) — R$ 19.108.718.733,72 | Ferro

4º Congonhas (MG) — R$ 16.727.997.383,54 | Ferro

5º Itabirito (MG) — R$ 14.979.429.554,23 | Ferro

6º Mariana (MG) — R$ 11.607.979.797,20 | Ferro

7º Itabira (MG) — R$ 11.514.921.274,43 | Ferro

8º São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) — R$ 9.869.359.444,77 | Ferro

9º Nova Lima (MG) — R$ 9.261.403.993,72 | Ferro

10º Marabá — R$ 7.989.103.296,12 | Cobre

11º Belo Vale (MG) — R$ 7.379.308.867,82 | Ferro

12º Itatiaiuçu (MG) — R$ 6.627.091.872,04 | Ferro

13º Paracatu — R$ 5.532.231.101,19 | Ouro

14º Brumadinho (MG) — R$ 5.103.674.457,02 | Ferro

15º Itaituba — R$ 4.224.597.615,85 | Ouro

16º Alto Horizonte (GO) — R$ 3.055.019.575,11 | Cobre

17º Santa Bárbara (MG) — R$ 2.843.930.824,09

18º Sabará (MG) — R$ 2.834.335.640,83 | Ouro

19º Paragominas — R$ 2.294.849.460,65 | Alumínio

20º Curionópolis — R$ 2.269.921.768,58 | Ferro

Por:PORTAL OESTADONET – 10/01/2022

