Primeiro infectado pelo novo coronavírus em Novo Progresso está recuperado,diz secretaria de saúde

Primeiro paciente infectado pelo novo coronavírus em Novo Progresso já está recuperado (Foto:Divulgação)

A Secretaria de Saúde Rosangela F.C.Mello divulgou nota no final da tarde esta sexta-feira (03), confirmando resultado do exame como positivo pra Covid-19(coronavirus) , anunciando o primeiro caso da doença no município de Novo Progresso.

Conforme a nota o caso de um homem de 36 anos que teve contato com outra pessoa (nome não revelado) com caso confirmado da doença no mês de março, ele ficou em isolamento por 14 dias e esta curado.

O Jornal Folha do Progresso teve informações que o paciente é garimpeiro , morador da região de Novo Progresso e a vitima comentou com amigos que a doença não deixou sequelas, foi tratada sem falta de ar e dor, que comparou ser menos que uma gripe, já passou,disse.

Conforme a nota ao contrair a doença foi posto em isolamento e foi tratado pela equipe médica do Hospital Municipal de Novo Progresso. “Permaneceu isolado e não transmitiu o vírus para a família, nem colegas de trabalho, nem amigos”, contou.

Por:Adecio Piran

