Sespa confirma mais nove casos de coronavírus; Pará tem 75 no total

O balanço registra os primeiros casos nos municípios de Benevides, Oeiras do Pará, Novo Progresso, Altamira, São Geraldo do Araguaia e Goianésia do Pará; além de novos casos em Belém, Castanhal, Itaituba e Marabá, Parauapebas e Santarém.

A Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa) confirmou, às 19h29 desta sexta-feira (03), mais nove casos de coronavírus no Estado: 6 em Belém; 1 em Santarém; 1 em Castanhal; e 1 em Parauapebas. Poucos antes, às 18h53, foram confirmados mais 15 casos, com as primeiras ocorrências nos municípios de Benevides (1), Oeiras do Pará (1), Novo Progresso (1), Altamira (1), São Geraldo do Araguaia (1) e Goianésia do Pará (1); além de novos casos em Belém (6), Itaituba (2) e Marabá (1). Ao todo, o Pará tem 75 casos confirmados.

Primeira atualização da noite

Na atualização das 18h53, entre os casos de Belém, quatro mulheres com as seguintes idades: 35; 39; 27; e 38 anos. Além de dois homens, um com 32 e outro com 29 anos.

Os casos positivos de Itaituba são de uma mulher, de 24 anos, e de um homem, de 32. Os outros são: homem, de 53 anos (Benevides); mulher, de 41 anos (Marabá); homem, de 23 anos (Oueiras do Pará); homem, de 36 anos (Novo Progresso); homem, de 37 anos (Altamira); mulher, de 22 anos (São Geraldo do Araguaia); e homem, de 48 anos (Goianésia do Pará).

Segunda atualização da noite

Na atualização das 19h29, entre os casos de Belém, seis mulheres, com as respectivas idades: 42; 34; 80; 28; 38; e 65. Nos outros municípios: um homem, de 44 anos (Santarém); um homem, de 60 anos (Castanhal); e um homem, de 51 anos (Parauapebas).

Este foi o maior número de novos casos de covid-19 em um balanço da Sespa. No twitter, um internauta questionou a Secretaria sobre os testes rápidos para detectar a doença. “Já chegaram os testes rápidos? Qual a previsão? Com certeza o número de contaminados é bem maior”, comentou Alisson Damasceno.

“Os referidos testes devem ser usados com cautela. Sua utilização se torna mais precisa a partir do 7º dia do aparecimento dos primeiros sintomas, já que detecta somente os anticorpos produzidos por uma pessoa com covid-19”, respondeu a Sespa.

Confirmamos mais 15 casos de Covid-19. pic.twitter.com/avhCtAO3Og — Sespa Pará (@SespaPara) April 3, 2020

Confirmamos mais nove casos de Covid-19. pic.twitter.com/tm8Cpq6tLI — Sespa Pará (@SespaPara) April 3, 2020

Por:João Thiago Dias

03.04.20 18h57

