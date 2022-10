Processo seletivo do programa Forma Pará tem inscrições prorrogadas

O Programa Forma Pará prorrogou até o dia 14 de novembro o prazo para inscrição no Processo Seletivo Especial (Prosel) para o preenchimento de 320 vagas em cursos de nível superior ofertadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), em parceria com o Instituto Federal do Pará (IFPA) e prefeituras de sete municípios paraenses.

O edital e o novo cronograma estão disponíveis no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), responsável pelo processo seletivo. A oferta das vagas do IFPA marca a efetivação da universalização do acesso ao ensino superior no estado, o que significa a implantação de pelo menos um curso universitário nos 144 municípios paraenses.

Edital

O Forma Pará está ofertando vagas do IFPA nos seguintes cursos e municípios: Gestão Hospitalar, em Terra Alta (50 vagas); Educação do Campo, em Irituia (50 vagas); Engenharia Civil, em Belterra (50 vagas); Agronomia, em Prainha (50 vagas); Engenharia Ambiental e Sanitária, em Ipixuna do Pará (40 vagas); Gestão Ambiental, em Abaetetuba (40 vagas); e Engenharia Ambiental e Sanitária, em Vigia (40 vagas).

As inscrições custam R$ 20,00 e podem ser feitas no site da Fadesp. A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 4 de dezembro, de 8h às 12h simultaneamente em todos os municípios contemplados.

Podem se inscrever no processo seletivo especial pessoas que concluíram o ensino médio ou equivalente, ou ainda concluirão no ano letivo de 2022, a ser comprovada pelos candidatos aprovados no ato da matrícula.

Chamada 2023

O processo seletivo do IFPA é o último da chamada 2023 a ser realizado este ano. No dia 11 de setembro, estudantes de 35 municípios fizeram a prova do prosel para preencher 1.790 vagas distribuídas entre Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).

No dia 18 de setembro, foi a vez dos estudantes de outros 39 municípios realizarem as provas para o preenchimento de 1.950 vagas na Universidade do Estado do Pará (Uepa). Com o edital do IFPA, a chamada 2023 totaliza 4.060 vagas. Os cursos terão início no ano que vem.

Confira o edital do IFPA

http://concursos2.fadesp.org.br/prosel/2023/ifpa/arquivos/Edital_PROSEL2023-IFPA.pdf

