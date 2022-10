Caminhão carregado de tijolos tomba e mata menina em Goianésia do Pará

(Foto: Reprodução redes sociais) – Na tarde de quinta-feira (13), Yorahnna Costa França, de 10 anos, foi a óbito, por volta de 16h, durante um acidente de carro, na Vicinal Cinco Irmãos, próximo à Vila São Sebastião, na zona rural de Goianésia do Pará, no sudeste do Estado do Pará.

De acordo com as primeiras informações, o proprietário carregou o veículo com tijolos e permitiu o transporte de várias pessoas em cima da carga. Nas proximidades da Vila São Sebastião, o carro capotou, alguns passageiros pularam, mas a criança foi esmagada pela carga e morreu no local do acidente.

Segundo relatos locais, a pequena vítima era filha de Dona Maria e Seu Jair, moradores de Goianésia do Pará. A garotinha teria sofrido vários traumatismos e não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido para realização de perícia médica e liberação para o velório.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Goianésia do Pará, por meio de nota, lamentou a morte da menina, que era estudante da rede municipal de ensino. As aulas foram suspensas nesta sexta-feira (14) na cidade, em decorrência do falecimento de Yorahnna França. (Com informações do Portal Debate).

